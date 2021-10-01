Ребенка госпитализировали после падения футбольных ворот в Хабаровске

Прокуратура Хабаровска проводит проверку в связи с травмированием ребенка на спортивной площадке. 30 сентября во время тренировки по футболу на улице Шевченко на 12-летнего мальчика упали ворота.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение с переломом правой ключицы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе прокуратуры региона. Планируется установить, соблюдались ли права несовершеннолетних, и дать оценку должностным лицам спортивного клуба.

В середине сентября следственный комитет начал проверку по факту несчастного случая с 11-летним мальчиком в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). Школьника придавило футбольными воротами. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. По данному факту возбуждено уголовное дело.