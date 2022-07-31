Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Нидерландов начали массово закупать дрова
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для ВСУ
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Армия
Парад в честь Дня Военно-морского Флота России прошел в сирийском Тартусе
Экономика
Объем поставок турецкой мебели в Россию вырос на 88%
Мир
Путин и Эрдоган обсудят украинский кризис на встрече в Сочи
Экономика
Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%
Армия
Новая Морская доктрина РФ определяет действия США и НАТО как угрозу безопасности
Мир
ВС РФ уничтожили в ДНР американскую гаубицу М777
Мир
На границе Афганистана произошли столкновения между ВС Ирана и талибами
Мир
ВКС РФ нанесли удар по пункту дислокации нацформирования «Кракен»

В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для ВСУ

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В болгарском городе Каробат сгорел склад с боеприпасами, с которого с 2014 года поставлялось оружие на Украину. Об этом сообщает в воскресенье, 31 июля, радиостанция BNR.

Отстрел снабжения: ВС РФ уничтожили крупную партию иностранных вооружений на Украине
А российские истребители и комплексы ПВО за сутки сбили два штурмовика Су-25 в ДНР и Херсонской области

«Склады боеприпасов находятся на территории бывших армейских казарм. Пожару предшествовал небольшой взрыв», — передает BNR.

Однако, по данным полиции, взрыва не было. Правоохранители при помощи двух дронов проводят осмотр места инцидента, чтобы оценить ущерб и принять решение о последующих мерах. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным радиостанции, склад принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву.

В 2021 году газета The New York Times сообщала, что Гебрев поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта в 2014 году. Он также хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице. Как тогда отмечал бизнесмен, там были старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые не предназначались для дальнейшей продажи.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022