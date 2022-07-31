В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для ВСУ

В болгарском городе Каробат сгорел склад с боеприпасами, с которого с 2014 года поставлялось оружие на Украину. Об этом сообщает в воскресенье, 31 июля, радиостанция BNR.

«Склады боеприпасов находятся на территории бывших армейских казарм. Пожару предшествовал небольшой взрыв», — передает BNR.

Однако, по данным полиции, взрыва не было. Правоохранители при помощи двух дронов проводят осмотр места инцидента, чтобы оценить ущерб и принять решение о последующих мерах. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным радиостанции, склад принадлежит бизнесмену Эмилиану Гебреву.

В 2021 году газета The New York Times сообщала, что Гебрев поставлял вооружение на Украину в разгар конфликта в 2014 году. Он также хранил боеприпасы на складах в чешском Врбетице. Как тогда отмечал бизнесмен, там были старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые не предназначались для дальнейшей продажи.