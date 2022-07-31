День ВМФ завершился праздничным салютом

В Санкт-Петербурге празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) завершил традиционный праздничный салют.

В день ВМФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля, президент России Владимир Путин традиционно принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Перед началом основной части главного военно-морского парада Владимир Путин на борту катера «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на кронштадтском рейде. Он поприветствовал и поздравил личный состав их экипажей с Днем Военно-морского флота.

В главном военно-морском параде в этом году приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

Парад завершился прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

Также в честь Дня ВМФ праздничные мероприятия прошли на Камчатке. В акватории Авачинской бухты на траверзе Петропавловска-Камчатского в две линии заранее выстроились восемь военных кораблей и судов Тихоокеанского флота. В течение дня жители смогли увидеть концерт, который подготовили творческие коллективы флота и города, а вечером небо краевой столицы осветил праздничный салют.