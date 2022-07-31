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Путин поздравил певицу Эдиту Пьеху с юбилеем

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем звезду советской и российской эстрады певицу Эдиту Пьеху. Текст поздравительной телеграммы опубликован 31 июля на сайте Кремля.

Наш компас земной: Эдите Пьехе исполнилось 85
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Глава государства отметил самобытное творчество артистки, его яркость и то, что оно обогатило традиции российской эстрады.

«Талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус по праву снискали Вам признание профессионалов и слушателей разных поколений», — подчеркнул президент.

Путин пожелал Пьехе здоровья и благополучия.

31 июля Эдите Станиславовне Пьехе исполнилось 85 лет. Она родилась 31 июля 1937 года в семье польских иммигрантов в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции. Позже семья переехала в Польшу. Высшее образование певица получила в Ленинграде.

Впервые Пьеха выступила перед публикой в 1956 году в Ленинградской консерватории.

Артистка первой на советской эстраде стала отмечать на сцене свои юбилеи и годовщины творческой деятельности. В декабре 1987 года в Ленинграде, а в январе 1988 года в Москве состоялись концерты, посвященные 30-летию ее работы на эстраде.

В 1988 году Эдита Пьеха стала народной артисткой СССР. Но и после распада Союза ее карьера продолжалась. В 2021 году артистка объявила о прекращении сценической деятельности.

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