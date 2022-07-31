Военный оркестр исполнил в Кронштадте композицию «Кукушка» группы «Кино»
Военный оркестр штаба Западного военного округа (ЗВО) в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России исполнил культовую композицию «Кукушка» группы «Кино».
Оркестр под руководством Павла Гернеца выступил на набережной города-крепости Кронштадт. Коллектив, имеющий более чем двухсотлетнюю историю, принимает участие во всех знаменательных событиях жизни страны и Санкт-Петербурга.
В Кронштадте проходит главный военно-морской парад, в нем принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.
Перед началом основной части главного военно-морского парада президент РФ Владимир Путин на борту катера «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на кронштадтском рейде. Глава государства поприветствовал и поздравил личный состав их экипажей.