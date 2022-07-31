Водителю насмерть зажало голову дверьми автобуса на юго-западе Москвы

Водителю зажало голову дверьми автобуса 31 июля на юго-западе Москвы, мужчина скончался на месте.

По данным «Известий», инцидент произошел на парковке у одного из жилых домов на улице Озерной.

Тело водителя было внутри салона автобуса, а голова — снаружи.

В августе 2021 года в Ярославле трехлетнюю девочку зажало в дверях автобуса, от полученных травм она скончалась в больнице. Водитель не заметил, что девочку зажало. Очевидцы рассказали, что стали стучать по двери автобуса, чтобы водитель остановился. Однако автобус начал движение, и девочка попала под его колеса.