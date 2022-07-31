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Очевидцы пожара на московском рынке назвали его причиной поджог

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Фото: Соцсети
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Здание рынка на улице Щорса в Москве могло загореться из-за поджога, предположили работники торговых рядов и очевидцы происшествия в воскресенье, 31 июля.

«Это был поджог. Потому что сразу загорелось. Как мог сразу огонь [распространиться на все здание]?» — сказала одна из сотрудниц.

По словам очевидцев, огонь уничтожил кровлю, мебель, товар внутри рынка, где в том числе торговали одеждой.

Крупный пожар вспыхнул на рынке ночью 31 июля. Спасатели ликвидировали пожар к четырем часам утра. Огонь охватил порядка 600 кв. м. В ходе тушения произошло обрушение кровли.

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