На юге Сахалина пропала группа грибников

На юге Сахалина в районе села Синегорск 30 июля пропала группа из пяти человек, которая ушла в лес за грибами и не вернулась. Об «Известиям» 31 июля сообщили в МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, 30 июля группа из пяти человек, включая подростков 14 и 16 лет, ушла в лес в районе села Синегорск и не вернулась в назначенное время. День спустя в район поиска выдвинулась группа спасателей из четырех человек с техникой.

26 июля Следственное управление Следственного комитета России по Омской области рассказало о том, что в Саргатском районе региона пропал 32-летний житель. Мужчина исчез при попытке переплыть реку Иртыш. Представители ведомства начали следственные и поисковые мероприятия.