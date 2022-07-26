Молодой мужчина пропал при попытке переплыть Иртыш в Омской области

В Саргатском районе Омской области при попытке переплыть реку Иртыш пропал 32-летний мужчина. Организованы поиски, подробности ИА «Город55» рассказали в СУ СКР по региону.

«В силовые структуры обратилась 38-летняя жительница села Андреевка, которая сообщила, что в воскресенье, 24 июля, около 06:00 при попытке переплыть Иртыш пропал 32-летний мужчина», — объяснили в ведомстве.

Сейчас Следственный комитет проверяет полученные сведения. Организованы поисковые мероприятия.

25 июля главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный рассказал журналистам о помощи утопающему. Он отметил, что человеку необходимо предоставить возможность дышать либо суметь провести сердечно-легочную реанимацию.