Число пострадавших в ДТП под Владимиром увеличилось до 10 человек

Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля во Владимирской области увеличилось до 10 человек, сообщили в субботу, 30 июля, в Telegram-канале ГИБДД РФ.

«В результате ДТП водитель и два пассажира а/м «Фольксваген» погибли, еще два пассажира а/м «Фольксваген» и 10 пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в больницу», — сказано в посте.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, в 21:00 в городе Владимире водитель легковой а/м «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Мерседес», который следовал по городскому маршруту № 115 и перевозил порядка 50 пассажиров.

О ДТП под Владимиром стало известно ранее в этот же день, 30 июля. По нашей информации, на момент происшествия в автобусе находилось 45 человек.