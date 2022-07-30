Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром

В результате ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля во Владимирской области три человека погибли. Об этом стало известно в субботу, 30 июля.

По нашей информации, погибли пассажиры легкового авто, еще четыре человека пострадали. На момент происшествия в автобусе находилось 45 человек.

Накануне, 29 июля, в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля в Краснодарском крае пострадали шесть человек, которые были направлены в городскую больницу. Авария произошла рано утром на автодороге Краснодар–Кропоткин в хуторе Ленина рядом с краевой столицей.