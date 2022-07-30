Уголовное дело возбуждено по факту столкновения катера и баржи на Каме

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, возбуждено после столкновения катера с баржей в Пермском крае на реке Кама. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР 30 июля.

В ночь на субботу катер, на борту которого были 25 пассажиров, столкнулся с баржей на Каме. За медицинской помощью обратились девять человек, один был госпитализирован.

Оба судна остались на плаву, но капитан катера скрылся с места происшествия. Позднее его обнаружили нетрезвым.

Следователи установили, что катер К-1765, перевозивший пассажиров, пересекал траекторию движения сухогруза на небезопасном расстоянии. Транспортной прокуратурой организована проверка.