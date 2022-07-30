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В Пермском крае капитана столкнувшегося с баржей катера обнаружили пьяным

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Фото: Центральное МСУТ СКР
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Капитан катера, в результате столкновения которого с баржей в Пермском крае пострадали девять человек, найден в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 30 июля говорится в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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По данным следствия после столкновения и последующего прибытия катера к берегу, капитан пропал. Позднее его обнаружили с признаками алкогольного опьянения.30

По словам задержанного, он употребил алкоголь после столкновения катера с баржей.

«Что стало причиной оставления им места происшествия он ответить затруднился», — отметили следователи.

Пассажирский катер, на борту которого были 25 человек, столкнулся с баржей на Каме ранее в субботу. Инцидент произошел в 00:30 мск. Из девяти пострадавших был госпитализирован один человек.

Как сообщила прокуратура, ЧП произошло между поселком Орел и городом Березники. Начата прокурорская проверка, также проверку начал Следственный комитет РФ.

24 июля в подмосковном Дзержинском на Москве-реке баржа столкнулась с гидроциклом. По информации «Известий», пострадали два человека, которые находились на гидроцикле.

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