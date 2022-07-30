В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает altapress.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Высокая пожароопасность ожидается на западе региона. В Угловском и Кулундинском районах прогнозируют максимальный пятый класс горимости. Местами ожидается жаркая погода с температурой до 30 градусов тепла и выше.

В ведомстве порекомендовали в условиях жары соблюдать правила безопасности — прятаться в тень, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды.

29 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни на смену жаре в Москву ненадолго придет скандинавское лето. В ночные часы будет около +10...+15 градусов, а днем ожидается не выше +23...+25 градусов.