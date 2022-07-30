Один человек пострадал в ДТП в Тверской области

В результате ДТП в Тверской области один человек получил травмы. Об этом в субботу, 30 июля, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел ночью 30 июля на Старицком шоссе. В районе дома №2 автомобиль Audi наехал на препятствие. В результате водитель получил травмы. У него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и подозрение на перелом ребер.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее, 29 июля, семья из пяти человек погибла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края. По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.