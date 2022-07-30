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Жилой дом сгорел в Брянской области

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Пожар в жилом доме произошел в Клинцах в Брянской области. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел утром в этот же день на улице Первомайская. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты ПСЧ-10 в составе двух отделений на пожарных автоцистернах. Огонь удалось ликвидировать. Дом оказался сильно поврежден.

В результате пожара никто не пострадал. Его причины выясняют специалисты.

Ночью 29 июля в хостеле на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Как рассказали в экстренных службах, причиной смертей стало отравление угарным газом. Еще восемь человек были госпитализированы.

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