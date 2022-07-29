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В «Роскосмосе» рассказали о перестройке работы госкорпорации

«Роскосмос» перестроит работу, чтобы выпускать спутники в другом количестве и качестве
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Работа «Роскосмоса» будет перестроена в соответствии с планом производства спутников в другом количестве, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов в пятницу, 29 июля.

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«Нам необходимо сегодня перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве и соответствующего качества. Если сравнить сегодня состояние космических группировок основных игроков на этом рынке — американцев, европейцев и китайцев — то они уже давно нас в этом плане обогнали. Почему я и говорю, что мы задолжали российской экономике», — заявил он в беседе с телеканалом «Россия-24».

Борисов отметил, что заявленные планы потребуют существенной перестройки технологических процессов: разработки, производства, испытаний. И всё это, по его словам, нужно будет проводить в условиях «ограничений, санкционного воздействия».

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что постоянно ссылаться на этот фактор нельзя в условиях постепенного возрождения отечественной электронной промышленности.

26 июля Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

По его словам, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет формировать государственную орбитальную станцию. Будущее российской пилотируемой космонавтики в видении нового главы компании должно базироваться на взвешенной и системной научной программе.

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