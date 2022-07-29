Пожарные спасли котенка в Орле

Пожарные в Орле спасли котенка, сняв его с дерева. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 28 июля. В 19:24 сотрудники 3-й пожарно-спасательной части выехали на улицу Московскую, где на дереве несколько дней просидел котенок. Спасатели сняли животное с помощью лестницы.

Ранее, 26 июля, прохожие спасли упавшего в Неву котенка на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Один из прохожих спустился по гранитной стене к воде. Котенок стал пытаться ухватиться за его ногу, в итоге его удалось спасти.