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В Петербурге появился новый водный маршрут

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В Санкт-Петербурге появился новый водный туристический маршрут, который начинается и заканчивается в Коломне. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает 78.ru.

Первые катера уже отправились от «Никольских рядов».

Экскурсия проходит по «Золотому треугольнику» — можно увидеть Эрмитаж, Спас на Крови, Марсово поле и Михайловский замок.

Путешествие длится один час пятнадцать минут. Катера курсируют ежедневно с интервалом в полчаса.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что маршрут «Ласточек» до Ораниенбаума и Калище стал самым популярным маршрутом выходного дня в Ленинградской области.

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