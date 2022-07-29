В Петербурге появился новый водный маршрут
В Санкт-Петербурге появился новый водный туристический маршрут, который начинается и заканчивается в Коломне. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает 78.ru.
Первые катера уже отправились от «Никольских рядов».
Экскурсия проходит по «Золотому треугольнику» — можно увидеть Эрмитаж, Спас на Крови, Марсово поле и Михайловский замок.
Путешествие длится один час пятнадцать минут. Катера курсируют ежедневно с интервалом в полчаса.
Ранее, 27 июля, сообщалось, что маршрут «Ласточек» до Ораниенбаума и Калище стал самым популярным маршрутом выходного дня в Ленинградской области.