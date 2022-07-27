Названы самые популярные маршруты выходного дня в Ленобласти

Маршрут «Ласточек» до Ораниенбаума и Калище стал самым популярным маршрутом выходного дня в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на администрацию региона.

За полгода по маршруту проехали более 2 млн человек. Это на 29% больше, чем в прошлом году.

Вторую строчку занял маршрут из Петербурга в Выборг и обратно. За полгода по нему проехали 1,8 млн пассажиров — на 14% больше, чем в 2021 году.

Также большой спрос был зафиксирован по направлению в Зеленогорск и Каннельярви. За первое полугодие 2022 года по нему было перевезено почти в 2,5 раза больше пассажиров, чем в прошлом году. Показатель вырос ровно в два раза и по направлению к Мельничному Ручью.

Ранее в агентстве Family Dreamtrip рассказали о пяти направлениях по России, куда можно отправиться вдвоем. Так, в список вошли Санкт-Петербург, заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе, остров Ольхон на Байкале, Подмосковье и Крым.