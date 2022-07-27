Реклама
Прямой эфир
Мир
Антоновский мост под Херсоном был вновь обстрелян из РСЗО HIMARS
Наука
В «Роскосмосе» сравнили стоимость российского и американского полета на Луну
Мир
В Крыму поддержали расширение географии спецоперации на Одессу и Николаев
Мир
Макрон призвал готовиться к последствиям продовольственного кризиса
Общество
Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары в Россию из Европы
Экономика
В Michelin оценили свои потери после ухода из России
Мир
ЕК без единого расчета обязала страны еврозоны сократить газопотребление
Мир
Трамп предупредил США о риске повторить судьбу СССР
Общество
В постпредстве ЕС в Москве опровергли запрет на выдачу «шенгена» россиянам
Мир
Эксперт усомнился в возможности коллапса экономики России из-за санкций
Мир
Пушков высмеял вице-президента США Харрис после ее слов о местоимениях
Мир
Белый дом предупредил Пелоси о рисках при поездке на Тайвань

Названы самые популярные маршруты выходного дня в Ленобласти

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маршрут «Ласточек» до Ораниенбаума и Калище стал самым популярным маршрутом выходного дня в Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на администрацию региона.

За полгода по маршруту проехали более 2 млн человек. Это на 29% больше, чем в прошлом году.

Вторую строчку занял маршрут из Петербурга в Выборг и обратно. За полгода по нему проехали 1,8 млн пассажиров — на 14% больше, чем в 2021 году.

Также большой спрос был зафиксирован по направлению в Зеленогорск и Каннельярви. За первое полугодие 2022 года по нему было перевезено почти в 2,5 раза больше пассажиров, чем в прошлом году. Показатель вырос ровно в два раза и по направлению к Мельничному Ручью.

Ранее в агентстве Family Dreamtrip рассказали о пяти направлениях по России, куда можно отправиться вдвоем. Так, в список вошли Санкт-Петербург, заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе, остров Ольхон на Байкале, Подмосковье и Крым.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022