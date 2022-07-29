Вертолет пограничной службы Грузии разбился у горного курорта Гудаури

Вертолет пограничной службы министерства внутренних дел (МВД) Грузии разбился 29 июля рядом с горным курортом Гудаури. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«В ходе проводимой операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов вертолет пограничной службы потерял управление и упал на землю. На борту вертолета кроме членов экипажа находились спасатели и медики», — сообщается в пресс-релизе.

Как уточняет ведомство, детали происшествия уточняются.

Ранее, 18 июля, вертолет Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии совершил жесткую посадку в Ленинградской области. В результате крушения погибли трое военных.