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DHL Express с 1 сентября прекратит доставку грузов и документов внутри России

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Международная логистическая компания DHL Express прекратит транспортировку заказов в пределах России с 1 сентября. Об этом 29 июля говорится на сайте организации.

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«Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри РФ с 1 сентября 2022 года», — говорится в заявлении.

Причиной являются технические сложности, связанные с функционированием информационных систем и инфраструктуры, а также законодательные ограничения. Российское подразделение не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, которая отвечает за автоматизацию работы на территории страны.

19 июля стало известно, во сколько иностранным ритейлерам обойдется уход из России. По данным «Коммерсанта», общие убытки от закрытия российских магазинов составят $760–800 млн. Речь идет о компаниях, которые приостановили деятельность в России, но пока еще не объявляли об окончательном уходе с рынка РФ.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в России на фоне западных санкций, введенных после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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