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Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам

Собор обещают открыть для посетителей через два года
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Как восстанавливают Нотр-Дам
Фото: REUTERS/Geoffroy Van Der Hasselt
Собор Парижской Богоматери, сильно пострадавший от пожара в 2019-м, планируют открыть для посетителей и богослужений через два года. Как проходят реставрационные работы — в фотогалерее «Известий»
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Как восстанавливают Нотр-Дам
Фото: REUTERS/Geoffroy Van Der Hasselt
Об окончании работ по восстановлению одного из символов французской столицы в 2024 году заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак
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Как восстанавливают Нотр-Дам
Фото: REUTERS/Geoffroy Van Der Hasselt
Министр побывала на объекте и проинспектировала ход реставрационных работ
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Как восстанавливают Нотр-Дам
Фото: REUTERS/Geoffroy Van Der Hasselt
Абдул-Малак отметила, что работы продвигаются быстро, в соответствии с запланированным графиком
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Как восстанавливают Нотр-Дам
Фото: REUTERS/Geoffroy Van Der Hasselt
Работы по укреплению и обеспечению безопасности строения завершились еще осенью 2021-го
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Как восстанавливают Нотр-Дам
Фото: REUTERS/Geoffroy Van Der Hasselt
В настоящее время в здании работают реставраторы
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Как восстанавливают Нотр-Дам
Фото: REUTERS/Geoffroy Van Der Hasselt
Французские власти утверждают, что собору будет возвращен первоначальный вид
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Как восстанавливают Нотр-Дам
Фото: REUTERS/Geoffroy Van Der Hasselt
В результате пожара обрушился шпиль здания
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Как восстанавливают Нотр-Дам
Фото: REUTERS/Geoffroy Van Der Hasselt
Огонь уничтожил уникальный деревянный каркас крыши, который состоял из 800-летних дубовых балок
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Фото: REUTERS/Geoffroy Van Der Hasselt
На восстановление Нотр-Дама удалось собрать 830 миллионов евро пожертвований
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