Врач раскрыл способ определить психическое состояние по отношению к уборке

Выводы о психическом состоянии человека можно сделать на основе желания или его отсутствия делать уборку в доме. Такую точку зрения высказал 29 июля врач-психотерапевт Алексей Вилков.

«Когда человек в депрессии или апатии, то из-за отсутствия мотивации может перестать убираться в квартире», — приводит его слова «Вечерняя Москва», отмечая, что человек в тревоге, неврозе или с навязчивыми действиями, наоборот, в силу повышенной тревожности часто склонен поддерживать сверхчистоту.

Кроме того, по словам врача, тревожный человек будет сдувать каждую замеченную им пылинку и постоянно думать о чистоте. Однако это не всегда свидетельствует о каком-либо заболевании, иногда зацикленность на чистоте связана просто с характером человека, отметил Вилков.

Таким образом, необходимость всегда убирать вещи на положенные им места, может быть свидетельством эпилептоидного или педантичного характера личности.

22 июля рассказал врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что нервные клетки восстанавливаются во время сна, при этом отжившие свой срок нейроны мозга растворяются и на их месте происходит рост новых. Он пояснил, что во время сна происходит не только обработка информации, отмечая, что самая важная происходящая во время сна работа — «уборка головного мозга». Врач отметил, что процесс проходит не за один цикл сна, а за несколько, поэтому желательно, чтобы у человека был здоровый сон.