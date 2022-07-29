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Фигуристка Загитова продала коньки за 150 тыс. рублей на благотворительном аукционе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские спортсмены приняли участие в благотворительном аукционе, вырученные средства пойдут на строительство спортивной площадки в Казани для сирот из приволжского детского дома.

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Так, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продала свои коньки за 150 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Участники аукциона приобрели жилет с автографом трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова за 150 тыс. рублей. А куртка олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна с Олимпийских игр в Токио ушла с молотка за 90 тыс. рублей.

Также на мероприятии продали шайбу с автографом трехкратного олимпийского чемпиона и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка за 60 тыс. рублей.

По данным ТАСС, по итогам аукциона удалось собрать более 1 млн рублей.

Ранее, 13 июля, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что планирует в будущем отдать практически всё свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation.

Кроме того, Гейтс перечислит в фонд $20 млрд уже в этом месяце. По его словам, совет директоров благотворительной организации планирует увеличить ежегодные расходы почти с $6 млрд до $9 млрд к 2026 году.

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