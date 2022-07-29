Певица Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом

Певица Бейонсе (Beyonce) 29 июля выпустила первый за шесть лет музыкальный альбом Renaissance. Об этом она рассказала в своем профиле в Twitter. За два дня до этого все композиции пластинки утекли в Сеть.

«Итак, произошла утечка альбома, и вы все ждали верного времени релиза, так что вы все можете наслаждаться им вместе», — написала певица.

В создании альбома, на который ушло три года, принимали участие рэпер и по совместительству муж Бейонсе Jay-Z, а также диджей Skrillex, рэпер 070 Shake и другие исполнители.

Полное имя певицы — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер. Она известна такими хитами, как Beautiful Liar, Baby Boy и другими.

В марте 2021 года исполнительницы Бейонсе стала лауреатом американской музыкальной премии «Грэмми». Бейонсе вместе с дочерью Блю Айви Картер получила награду в номинации «Лучшее музыкальное видео» за песню Brown Skin Girl.