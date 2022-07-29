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Шесть человек госпитализированы после ДТП в Краснодарском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Краснодарском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Авария произошла рано утром на автодороге Краснодар — Кропоткин в хуторе Ленина рядом с краевой столицей.

«В результате ДТП погибших нет, пострадавшие для обследования направлены в городскую больницу. Движение на автодороге не перекрыто», — сообщили ТАСС в МЧС.

В Единой дежурной диспетчерской службе позже уточнили, что в результате ДТП пострадали шестеро человек, они были госпитализированы.

14 июля в Анапе маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Шесть человек были доставлены в больницу для осмотра. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легковушки, не уступивший дорогу.

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