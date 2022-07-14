В Анапе легковушка столкнулась с маршрутным автобусом

В Анапе 14 июля маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Краснодарскому краю, шесть человек были доставлены в больницу для осмотра, точное число пострадавших не называлось.

По данным источника «Известий», пострадали девять человек, в том числе один ребенок. По предварительной информации, виновником ДТП может быть водитель легкового автомобиля, который не уступил дорогу автобусу.

Сообщение о ДТП поступило в 17:20 мск. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее, 9 июля, в Анапе опрокинулся электрокар с пассажирами. Инцидент произошел на одном из городских пляжей. Очевидцы сняли видео, на котором видно, как, делая маневр, водитель не справился с управлением, из-за чего электрокар опрокинулся с тротуара на обочину. Сообщалось об одном пострадавшем.