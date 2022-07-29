В России не хватает запчастей для ноутбуков Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple. Так говорят клиентам в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) этих компаний, убедились «Известия». По словам представителей мастерских, сроки ремонта могут достигать до шести недель — оперативность зависит от того, есть ли детали в наличии.

На линии техподдержки Huawei сообщили, что на все сервисные центры китайской компании в России только две клавиатуры для Huawei MateBook X Pro 2020 — одна в Москве, а другая в Санкт-Петербурге.

В сервисном центре RSS сказали, что контактов с ушедшим из России брендом HP сейчас нет.

«Заказываем запчасти через Китай. Срок поставки деталей сейчас ориентировочно составляет четыре–шесть недель», — уточнили в компании.

Там добавили, что запчасти для Acer ждут по две–четыре недели. А в АСЦ 911NB, занимающимся ремонтом Asus, предупредили о поставках деталей в течение двух–трех недель. В сервисном центре «М-Проект», ремонтирующем ноутбуки Lenovo, сообщили, что в наличии только часть запчастей, при этом некоторые из отсутствующих нельзя достать даже под заказ.

«Сроки поставки запчастей в Россию могут достигать 45 дней из-за усложнившихся логистических процессов», — добавил собеседник «Известий», близкий к одной из компаний-производителей.

Что касается клавиатур, вендоры, окончательно не разорвавшие отношения с Россией (пока так поступил только HP), поставляют в сервисные центры русскоязычные. Впрочем, при необходимости в мастерских клавиши русифицируют с помощью специальной гравировки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Проезжая запчасть: в сервисных центрах сообщили о дефиците деталей для ноутбуков»