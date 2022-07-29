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В Госдуме предложили ввести скидочные карты для малоимущих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России предложили ввести единую социальную дисконтную карту — бессрочный «пластик» с индивидуальным номером для нуждающихся людей. Группа депутатов подготовила соответствующие поправки в закон «О государственной социальной помощи», рассказал «Известиям» в пятницу, 29 июля, один из соавторов документа, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Новый проект ориентирован на поддержку граждан, чей доход меньше прожиточного минимума (сейчас в целом по стране составляет 13,9 тыс. рублей). С помощью новой карты малоимущие смогут покупать продукты, лекарства и услуги со скидками. Об этом сказано в законопроекте, с которым ознакомились «Известия».

Магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в реализации инициативы, отмечено в документе. Розница самостоятельно определит время предоставления скидок держателям карты, а также их размер плюс перечень товаров и услуг, на которые будет действовать дисконт.

Люди смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление, предполагают поправки. Это может произойти уже в следующем году: авторы документа наметили, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года. В целом же порядок предоставления и использования такой карты может установить правительство.

Представители бизнеса напомнили, что продуктовые сети и аптеки и сейчас делают скидку, например, по социальной карте москвича, а также развивают собственные программы лояльности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Падать цене: в ГД предложили ввести скидочные карты для малоимущих»

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