Бедности порок: Путин указал на медленное снижение числа малоимущих

Уровень бедности в России снижается недостаточно быстро, заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин . В 2017 году этот показатель составлял 12,9%, а по итогам 2021-го сократился лишь до 11%. Что касается экономики, то никому, по мнению президента, не получится полностью изолировать Россию. Для поддержки быстрорастущих технологических компаний власти подготовят механизмы привлечения отечественного частного капитала . Кроме того, в РФ необходимо предоставить больше налоговых льгот для инвесторов и повысить уровень безопасности вложений, заявили «Известиям» в Совфеде.

Темпы недостаточны

Улучшение качества жизни населения России находится в приоритете работы властей, напомнил на заседании совета Владимир Путин. Однако показатели в социальной сфере меняются не так быстро, как этого бы хотелось. Это касается темпов снижения уровня бедности , которые сейчас, по словам президента, недостаточно высоки. В 2017-м этот показатель в стране составлял 12,9%, а по итогам прошлого года снизился лишь до 11% .

— Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года — но она, слава богу, кстати говоря, снижается постепенно — мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно , — отметил глава государства.

Как заявил «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, для борьбы с бедностью необходимо увеличить рост реальной заработной платы. С этим может помочь активизация работы профсоюзов. Также требуется повысить поддержку многодетных семей, ведь именно они рискуют попасть за черту бедности. Кроме того, система социального казначейства должна определить россиян, получающих соцпомощь, но всё равно находящихся на грани бедности.

Бедности порок Фото: ТАСС/Evgenij Razumnyj

Еще одна важная тема социальной повестки — увеличение средней продолжительности жизни. В период пандемии медработники профессионально трудились , подчеркнул Владимир Путин.

— Мы видим плоды их работы, что очень важно, — заявил глава государства. — По итогам II квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года — допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года .

К 2030-у нужно стремиться к показателю в 78 лет , поставил задачу президент. Улучшить ситуацию может доступность системы здравоохранения. Как сообщил Владимир Путин, сейчас только 20% опрошенных пациентов удается записаться к врачу онлайн. Эту практику, по его мнению, нужно расширять. Также в России может начаться эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств . Однако между Минздравом и Минэком возникли разногласия о перечне препаратов и терминологии.

— Ну зачем же нам упираться рогами в эту стенку, если есть определенные запреты? — пошутил президент, призвав профильные ведомства за две недели договориться и завершить согласование документов.

Что касается уровня рождаемости, то этот показатель тесно связан с наличием инфрастуктуры для детей. Сейчас доступность детсадов и яслей составляет около 99%. Однако, по словам президента, в некоторых регионах всё же есть проблемы, особенно в районах с большим количеством новостроек , где вовремя не занялись этим вопросом. Владимир Путин призвал глав субъектов обратить на это особое внимание.

Бедности порок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Огромный забор

Еще одной темой заседания стало противостояние западным санкциям . Сейчас Россия занимает первое место по введенным против нее мерам. Этими ограничениями западные страны пытаются практически полностью закрыть доступ Москвы к зарубежным высокотехнологичным продуктам, уверен Владимир Путин. Однако в современном мире невозможно «выставить огромный забор» , напомнил он.

— Понятно, что это огромный вызов для нашей страны, но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетия назад, конечно, нет — наоборот , — пообещал президент.

Во время выступления президента на портале правовой информации появилось сообщение об увеличении с 500 тыс. до 800 тыс. рублей размера стипендий для ученых и конструкторов за создание прорывных оборонных технологий . Кроме материального стимулирования лучших умов страны, государство планирует поддерживать быстрорастущие технологические компании — например, Ozon и «Яндекс». До недавнего времени они прибегали к финансовым институтам западных странах, однако сейчас с этим возникли проблемы, напомнил глава государства.

— Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие, — сообщил Владимир Путин, призвав Минфин и ЦБ подготовить обстоятельные предложения.

Бедности порок Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На слова Владимира Путина быстро отреагировал рынок. По данным Московской биржи, акции Ozon почти сразу подскочили на 9,19%, до 1164,5 рубля за бумагу.

Для поддержки технологических компаний и появления новых стартапов власти должны обратить внимание прежде всего на две вещи , сказал «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. Во-первых, инвесторам необходимо предоставить больше налоговых льгот. Во-вторых, в России требуется повысить уровень безопасности бизнеса и капитала . Сейчас, по словам сенатора, у предпринимателей есть страх, что при увеличении маржинальности компании ей начнут «выкручивать руки» контролирующие органы.

Помимо планов развития технологической области, президент оценил проделанную работу.

— Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех» , — сказал глава государства. — Я знаю, коллеги сейчас будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит .

В пример он привел проекты по созданию сетей пятого поколения и развитию производства оборудования для широкого внедрения «интернета вещей» (концепция сети передачи данных между устройствами).

Главе кабмина Михаилу Мишустину президент поручил взять на особый контроль реализацию соответствующих проектов. Также, чтобы лучше координировать работу в этой сфере, Владимир Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы развития в высокотехнологичных отраслях .

Бедности порок Фото: РИА Новости/Павел Быркин

К слову, помимо дополнительных сфер отвественности у зампредов правительства в российских ведомствах могут также появиться новые должности , сообщил вице-премьер Андрей Белоусов.

— Для четкой координации работы предлагается в министерствах ввести позиции руководителей научно-технологической трансформации в ранге замминистров, разумеется, в рамках штатного расписания, — заявил он.

Выполнить поставленные цели получится только с развитием интернета. По словам замглавы правительства Дмитрия Чернышенко, в России активно проходит цифровая трансформация. Сейчас ведется работа по подключению к интернету поселений, в которых живет от 100 человек. К 2026 году даже труднодоступные территории планируется обеспечить связью.