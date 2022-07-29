Женщина пострадала в результате столкновения катера с судном под Саратовом

Пять человек спасли после столкновения катера с судном на Волге в поселке Затон, расположенном в Волжском районе Саратова. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале 28 июля.

«Катер от удара перевернулся», — прокомментировал он.

Выбраться из воды людям помогла дежурная группа городской службы спасения, которая находилась на посту. В результате инцидента была госпитализирована женщина в состоянии средней степени тяжести.

Ранее, 6 июля, моторная лодка, в которой находились девять человек, в том числе двое детей, перевернулась на реке Булгуруме в Якутии. В МЧС по региону уточнили, что ЧП случилось в 19 км от села Аргас.