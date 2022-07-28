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Массовое ДТП произошло в Твери

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Один человек получил травмы в результате массового ДТП, которое произошло в Твери. Об этом в четверг, 28 июля, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел ранее в этот день. На проспекте Калинина, у дома № 11, столкнулись три иномарки — два автомобиля Toyota и Chrysler.

Водитель первой машины въехал в притормозившую на светофоре вторую машину. Та, в свою очередь, столкнулась с впередистоящим автомобилем.

Шесть машин, в том числе автомобиль каршеринга, столкнулись в Санкт-Петербурге в ночь на четверг, 28 июля. В результате аварии никто не пострадал.

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