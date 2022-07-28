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СК ответил на запрос депутата арестовать активы украинских государственных лиц

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Следственный комитет России ответил на запрос депутата от партии КПРФ Сергея Обухова арестовать активы украинских военных, государственных и прочих лиц, которые каким-либо образом причастны к обстрелам территории России, а также Донецкой либо Луганской народных республик. Копия ответа есть в распоряжении «Известий».

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«В целях наложения ареста следствием принимаются меры к установлению имущества обвиняемых в совершении указанных преступлений», — говорится в сообщении.

При этом СК отмечает, что проведение национализации в отношении имущества причастных к обстрелам территории лиц также не представляется возможным, так как для правового оформления этого решения есть ряд препятствий.

«Согласно Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения (ч. 3 ст. 35)», — говорится в ответе СК.

Как «Известиям» рассказали в Министерстве юстиции, национализацию имущества причастных к обстрелам населенных пунктов России, ЛНР и ДНР также провести будет не так просто. В ведомстве пояснили, что в соответствии со ст. 1194 ГК РФ правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц.

«Однако существенной чертой реторсий является их неизбирательность, то есть распространение действия на всех лиц, относящихся к соответствующему иностранному государству, в том числе непричастных к совершению противоправных действий в отношении Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

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