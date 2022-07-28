СМИ узнали подробности о новых часах Путина

Часы Императорской Петергофской фабрики, которые были неоднократно замечены на руке президента РФ Владимира Путина, изготовлены по спецзаказу, рассказали журналисты кремлевского пула «РИА Новости» в Telegram 28 июля.

Руководитель департамента рекламы и маркетинга часового завода «Ракета» Антонина Скурыдина рассказала информагентству, что каждый экземпляр изготавливается на заказ.

«Заказчик выбирает вид камня, цвет золота, из которого изготовлен корпус: белое, желтое, розовое, цвет ремня. На ротор в виде двуглавого орла можно нанести инициалы, изображение герба по желанию будущего владельца», — заверила она.

Ранее СМИ обратили внимание на новые часы, в которых довольно часто российский лидер появляется на официальных мероприятиях.

Как следует из материалов фотографов, в новых часах Путин присутствовал на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», при поездке в Тегеран, на встрече с руководителями Государственной думы и лидерами фракций, а также на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» в начале июля.

В марте 2018 года Путин объяснил, почему носит часы на правой руке. Он отметил, что на левой руке они западают под рукав, приходится их доставать, это доставляет дискомфорт.