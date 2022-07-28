Автомобиль сбил велосипедиста в Республике Коми

В Эжвинском районе Республики Коми в результате ДТП пострадал велосипедист. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел накануне, 27 июля, в 16:10. 60-летняя женщина за рулем Honda CR-V ехала в сторону эжвинских дач со стороны улицы Лесной. У моста через реку Емвалька она сбила велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате 47-летний велосипедист получил травмы, однако госпитализация не потребовалась.

По данным ГИБДД, женщина пять раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.

Накануне, 27 июля, под Ангарском в Иркутской области в результате столкновения большегруза и легковушки погибла пенсионерка, пострадали мужчина и ребенок. С различными травмами госпитализированы 65-летний водитель и 10-летний мальчик.