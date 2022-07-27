Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Иркутской области

Под Ангарском в Иркутской области в результате столкновения большегруза и легковушки погибла пенсионерка, пострадали мужчина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла днем в среду, 27 июля, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, легковая Toyota Fielder выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой автомобиль.

В результате ДТП погибла 60-летняя пассажирка легковушки. С различными травмами госпитализированы 65-летний водитель и 10-летний мальчик. Как отмечает ИА IrkutskMedia, в момент столкновения ребенок был пристегнут, что позволило избежать серьезных травм. У него диагностированы синяки и ушибы. Водитель тягача не пострадал.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

22 июля на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области водитель Toyota Highlander выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Ist. Один человек погиб, еще трое пострадали.