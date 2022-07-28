В рамках работ по PPV (Pre-Production Vehicle) на автозаводе в Асаке собран первый узбекский Chevrolet Onix. Об этом предприятие сообщило 28 июля в своем Telegram-канале.

Полномасштабное производство модели Chevrolet Onix начнется на предприятии в начале 2023 года.

Onix будет собираться на платформе GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), на которой производится и кроссовер Chevrolet Tracker, который начали собирать 18 июля. Производственная мощность завода составит 80 тыс. автомобилей Chevrolet Tracker в год. Модель будет производиться в трех основных комплектациях: LS, LT и Premier.