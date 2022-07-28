В Кировской области отец с дочерью утонули в реке
Отец и дочь утонули в реке Луза в Кировской области 28 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
«Девочка 2012 года рождения сорвалась с мелководья на глубину. Утопающего ребенка попытался спасти ее отец», — говорится в сообщении.
Они не смогли выбраться из воды. Обнаружено тело мужчины, идут поиски ребенка.
Правоохранители проводят доследственную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
Накануне стало известно, что в Москве мужчина утонул в пруду на Красногвардейском бульваре. По информации «Известий», он скончался приблизительно за сутки до того, как был найден. Его тело доставили в морг для медицинской экспертизы.