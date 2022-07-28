Рабочий погиб при обвале грунта в Удмуртии

В Красногорском районе Удмуртской Республики в результате обвала грунта в траншее погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Трагедия произошла в среду, 27 июля, в деревне Вавилово. В ходе выполнения работ по прокладке водопровода обвалился грунт. Находившийся в траншее 52-летний мужчина погиб.

Предварительно установлено, что работы проводились в рамках муниципального контракта, заключенного с индивидуальным предпринимателем, пишет ИА «Сусанин».

По факту случившегося Игринский межрайонный следственный отдел СУ СКР по республике организовал проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы, а также организаторы и исполнители работ.

22 июля в городе Нурлате в Татарстане двое рабочих отравились парами сероводорода. Они занимались очисткой канализации. Один мужчина погиб, второго госпитализировали.