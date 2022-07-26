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Один рабочий пострадал и один погиб от паров сероводорода в Татарстане

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В городе Нурлате в Татарстане двое рабочих отравились парами сероводорода. Они занимались очисткой канализации. Один мужчина погиб, второго госпитализировали.

Inkazan.ru со ссылкой на СК РФ по Татарстану пишет, что инцидент случился в пятницу, 22 июля. Один рабочий спустился в канализацию, но ему стало плохо. Он поднялся за противогазом, но снова почувствовал недомогание. Во время второго подъема по лестнице без страховки мужчина сорвался и упал с высоты 4 м. Он скончался на месте от полученных травм.

За ним спустился второй мужчина, но ему тоже стало плохо. После в колодец пытался спуститься водитель, однако понял, что сам пострадавшим помочь не сможет, вылез и вызвал экстренные службы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

Ранее сообщалось, что мужчина погиб от удара током на месте строительства нового дома в Таганроге.

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