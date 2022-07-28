Число заболевших энтеровирусом растет в Татарстане

В Татарстане с начала 2022 года в три раза выросли показатели заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Если в 2021 году за этот период было 10 заболевших, то в этом году — 30. Такие данные привело управление Роспотребнадзора по республике.

В прошлом году заражения в основном регистрировали среди детей 3–6 лет, которые посещают детские сады. В этом году болеют дети 1–2 лет в Азнакаевском, Арском, Зеленодольском и Пестречинском районах, Казани и Набережных Челнах, пишет Inkazan.ru.

Энтеровирусная инфекция — это инфекционное заболевание, которое вызывают вирусы рода Enterovirus. Оно может сопровождаться высыпаниями на коже, расстройствами пищеварения, лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями. Наиболее опасен серозный вирусный менингит.

Источником инфекции является человек. Чаще заражаются маленькие дети при попадании небольшой дозы возбудителя с водой или пищей, поясняет ИА «Татар-информ».

Ранее эксперты предупреждали, что грибковые заболевания, энтеровирусы, гепатит А и другие инфекции могут появиться после посещения общественных бассейнов и аквапарков.