Троицкий мост в Пскове готов на 45%

В Пскове Троицкий мост отремонтировали на 45%. Подрядчик вышел на площадку четыре месяца назад. Движение по новой переправе должны открыть к концу 2022 года.

Сейчас специалисты заняты укреплением и подготовкой опор для дальнейшего монтажа металлоконструкций пролетного строения. Каждый день в работах занято около 60 человек, сообщает Псковское агентство информации.

В конце июня сообщалось, что из бюджета Пскова на ремонт Троицкого моста выделят дополнительно более 80 млн рублей.

Мост построили в 1954 году по нормам 1947 года. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляют конструкцию.