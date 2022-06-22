Еще более 80 млн рублей выделят на ремонт Троицкого моста в Пскове

Из бюджета Пскова на ремонт Троицкого моста выделят дополнительно более 80 млн рублей. Решение принято на 67-й сессии Псковской городской думы, пишет Псковское агентство информации.

Троицкий мост закрыли на ремонт 1 марта. Ожидается, что движение по обновленной переправе в Пскове запустят уже в ноябре.

Мост построили в 1954 году по нормам 1947 года. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляют конструкцию. Предполагается, что специалисты полностью разберут мост и построят на его месте новый.

Псковская лента новостей, в свою очередь, сообщает, что депутаты во время рассмотрения вопроса о внесении изменений в городской бюджет на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов решили направить более 7 млн рублей на жилье детям-сиротам, порядка 23 млн рублей — на капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса и 40 млн рублей — на реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии.

Кроме того, предусмотрено 3,5 млн рублей на антитеррористические мероприятия в школах и детских садах, а на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений — почти 2 млн рублей. Выделены средства и на ликвидацию городской свалки.

А вот бюджет на второй этап ремонта стадиона «Машиностроитель» решили уменьшить более чем на 75 млн рублей.

В этом году в соответствии с поправками доходная и расходная части бюджета будут увеличены на почти 93 млн рублей.