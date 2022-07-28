Мужчина погиб при столкновении авто с опорой моста в Саратовской области
В Вольском районе Саратовской области в результате столкновения автомобиля с опорой моста погиб мужчина. Об этом сообщает региональная служба спасения.
По данным УГИБДД по области, авария произошла в ночь на 28 июля на трассе Вольск – Черкасское – Калмантай. Предварительной установлено, что автомобиль ВАЗ-2114 врезался в опору моста близ Вольска, после чего загорелся.
В результате ДТП 22-летний водитель легковушки погиб на месте. Спасатели деблокировали его тело при помощи гидравлического инструмента и передали следственно-оперативной группе, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
26 июля в Аткарском районе Саратовской области перевернулся легковой автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась 29-летняя женщина. Она получила различные травмы и была госпитализирована.