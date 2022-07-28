Путин подписал указ о назначении Горемыкина начальником управления ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ появился 28 июля на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

В апреле, на тот момент начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, пострадавшим при проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Виктор Горемыкин в 1980 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1994 Академию Федеральной службы контрразведки РФ, а в 2001 Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

В апреле 2009 был назначен начальником Главного управления кадров Министерства обороны РФ. Был награжден орденами Александра Невского, Мужества, Дружбы, а также «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.