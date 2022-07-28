Бюджет освобожденной части Запорожской области в августе частично будет сформирован за счет первых налоговых поступлений от местного бизнеса. Об этом 28 июля заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Августовский бюджет освобожденной территории Запорожской области уже частично будет формироваться, в том числе, за счет пока еще небольших налоговых поступлений от предпринимательской деятельности, которые с каждым днем будут только увеличиваться», — цитирует его ТАСС.

По словам Рогова, в налоговых органах области каждый день регистрируются от 50 до 70 субъектов предпринимательской деятельности. Он отметил, что бизнес осознает важность постановки на налоговый учет и ведения работы в открытом правовом поле.

«Ситуация заключается в том, что предприниматели осознают, что это выгоднее: у них появляются открытые счета в банках, то есть возможность ведения безналичных расчетов — это широта и оперативный простор ведения бизнеса», — заключил член главного совета ВГА Запорожья.

Ранее он отметил, что бюджет Запорожской области на июнь сформирован за счет российских дотаций. Рогов тогда обратил внимание на то, что июнь станет последним месяцем, когда на освобожденной территории региона действует нулевая ставка налогообложения для предпринимателей. Далее бизнес будут отчислять в бюджет области 5% с оборота, а при продаже алкоголя и сигарет — 10%.

Член главного совета ВГА Запорожской области также заявил о планах вывести регион на полное самообеспечение в бюджетной сфере при условии полной интеграции предприятий региона в экономику РФ.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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