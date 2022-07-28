Еще три поезда запустят до курортов Краснодарского края

Три дополнительных поезда дальнего следования пустят на курорты Краснодарского края. Туда можно будет добраться из Москвы, Казани и Уфы. Летом планируется перевезти по железной дороге на юг России более 10 млн пассажиров.

ИА KrasnodarMedia уточняет, что с 31 июля до 15 сентября до Имеретинской долины будет курсировать поезд из Уфы. С 6 августа по 10 сентября — из Адлера до Москвы. Из Казани в Анапу — с 7 августа до 14 сентября.

В ближайшее время введут дополнительные поезда из Москвы в Анапу и из Челябинска на Имеретинский курорт.

28 июля Росавиация продлила до 5 августа ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, отметили в федеральном агентстве.