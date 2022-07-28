Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Феттель завершит карьеру

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Себастьян Феттель завершит карьеру по окончании сезона. Об этом 28 июля сообщила его команда Aston Martin.

«За последние 15 лет я имел честь работать со многими замечательными людьми в «Формуле-1» — слишком многих нужно упомянуть и поблагодарить. Последние два года я был пилотом Aston Martin Aramco, и, хотя наши результаты оказались не такими хорошими, как мы надеялись, мне совершенно ясно, что всё идет к тому, что команда будет соревноваться на самом высоком уровне долгие годы», — сказал немецкий автогонщик.

Контракт Феттеля с Aston Martin действует до конца 2022 года, сообщает «Спорт-Экспресс». 17 июля руководитель команды Майк Крак заявлял о желании продлить соглашение с 35-летним спортсменом.

Феттель является одним из пяти пилотов, которые завоевали четыре чемпионских титула в «Формуле-1». Он выигрывал в общем зачете с 2010 по 2013 годы. Также ему принадлежит третье место по числу побед на отдельных Гран-при за карьеру (53) и рекорд по выигранным гонкам за сезон (13).

В текущем сезоне Феттель занимает 14-е место в общей классификации «Формулы-1» с 15 очками. До конца сезона осталось 10 этапов.