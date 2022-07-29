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Ростки надежды: как в Пакистане озеленяют бывшую свалку

Для борьбы с опустыниванием по всей стране высаживают деревья
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Озеленение Пакистана
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
В борьбе с изменением климата многие страны начинают программы по массовой высадке деревьев. Пакистан не исключение — в 2020-м в стране уже озеленяли пустыню, а теперь на очереди Клифтон, один из районов крупнейшего города Пакистана, Карачи. Как бывшие свалки и пустыри пытаются превратить в зеленые сады, можно посмотреть в галерее «Известий».
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Озеленение Пакистана
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Карачи — портовый город с населением в 17 млн человек, и число его жителей растет. А это означит, что расширяющаяся сеть дорог все меньше места оставляет для природы.
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Озеленение Пакистана
Фото: REUTERS/Stringer
Так сегодня выглядит парк, разбитый недалеко от делового квартала города
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Озеленение Пакистана
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Один из волонтеров везет саженцы нима — вечнозеленого дерева, распространенного в тропических и субтропических широтах, — чтобы посадить его на крыше своего дома
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Озеленение Пакистана
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Пакистан сегодня заметно отстает от среднего уровня озеленения в странах Южной Азии
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Озеленение Пакистана
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Цель озеленения района Клифтон — уравновесить стремительную урбанизацию Карачи. Для этого была разработана концепция городского тропического леса
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Озеленение Пакистана
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Мулазим Хуссейн, один из фермеров, которые занимаются развитием этого проекта, держит собранный в «зеленой зоне» урожай баклажанов. Заботой о местных растениях Мулазим занимался последние четыре года
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Озеленение Пакистана
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Воду для полива фермер берет из специального резервуара, который находится неподалеку от растений
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Озеленение Пакистана
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Идея волонтеров заключается в том, чтобы высаживать деревья на любых пустующих площадках города и ухаживать за ними до тех пор, пока лес не станет самодостаточным
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Озеленение Пакистана
Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Появившуюся здесь за последние несколько лет зелень уже обживают, в том числе, и представители фауны
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