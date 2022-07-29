Ростки надежды: как в Пакистане озеленяют бывшую свалку

В борьбе с изменением климата многие страны начинают программы по массовой высадке деревьев. Пакистан не исключение — в 2020-м в стране уже озеленяли пустыню, а теперь на очереди Клифтон, один из районов крупнейшего города Пакистана, Карачи. Как бывшие свалки и пустыри пытаются превратить в зеленые сады, можно посмотреть в галерее «Известий».